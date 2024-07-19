Нутрициолог рассказала, опасен ли воск на фруктах и овощах

Воск и парафин, которыми обрабатывают фрукты и овощи, чтобы придать им глянцевый вид, неопасны для организма, рассказала LIFE.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, можно опустить в горячую воду овощи или фрукты и если на воде образуется масляная пленка, значит на фруктах был воск.

© РИА Новости

В составе воска используются натуральные ингредиенты, такие как пчелиный воск, карнаубский воск (из листьев пальмового дерева карнауба). Эти органические вещества не влияют на работу кишечника и не имеют токсического влияния на организм. С таким же успехом можно было бы бояться употреблять мед в сотах, — объяснила специалист.



Гусакова отметила, что воск используют для защиты от преждевременной потери влаги продуктов. Он является пищевым материалом, который проходит строгую проверку безопасности. Кроме того, воск предотвращает развитие плесени и грибка, добавила нутрициолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сонина рассказала, что некоторые продукты усиливают аппетит, поэтому их частое употребление может привести к перееданию и лишнему весу. Она объяснила, что в такой еде содержится большое количество кислот. Это лимоны и апельсины, квашеная капуста, маринованные огурцы и кислые яблоки, которые вызывают усиленную выработку желудочного сока и повышение аппетита.