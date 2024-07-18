Дерматолог рассказал, как правильно ухаживать за кожей после тренировки

Кто-то встает рано, чтобы успеть на фитнес или йогу, а другие предпочитают вечернюю тренировку. В любом случае, независимо от того, в какое время вы отправляетесь в спортзал, необходимо позаботиться об уходе за кожей после занятия.

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«Тренировки обычно вызывают потоотделение, что может привести к закупорке пор, появлению акне или фолликулита. Натирание кожи о тесную тренировочную одежду также может привести к раздражению и даже вросшим волоскам. Кроме того, в тренажерных залах и на ковриках содержатся бактерии, которые могут попасть на вашу кожу и вызвать инфекции или высыпания», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова. Чтобы минимизировать риски, после хорошей спортивной нагрузки нужно хорошо вымыться. Вот как это лучше делать.



Умойте лицо

Первым шагом в вашей процедуре ухода за кожей после тренировки всегда должно быть приятное, мягкое очищение, чтобы удалить весь пот и жир.

«Это очень важно, так как на лице остаются остатки жира и бактерий, а поры открыты, что может привести к появлению высыпаний, — говорит Ирина. — Приток крови к коже увеличивается, и она может быть более чувствительной, чем обычно, поэтому в это время лучше использовать мягкое очищающее средство».



Дерматолог советует проводить двойное очищение, то есть сначала использовать очищающее средство на основе масла, а затем на водной основе.

Если вы находитесь в дороге и у вас нет времени на то, чтобы вымыть лицо, воспользуйтесь салфетками. Ирина рекомендует использовать салфетки для лица с добавлением мицеллярной воды, так как она успокаивает кожу.

Отшелушивайте кожу лица

Мягкие и деликатные эксфолианты выпускаются в различных форматах — в виде жидкости, сыворотки или масок, поэтому выбор зависит от ваших предпочтений.

«Ищите средства с такими ингредиентами, как альфа-гидроксикислота, бета-гидроксикислота, салициловая или гликолевая кислота», — говорит Ирина.



Отшелушивайте кожу тела

После того как вы вспотели с головы до ног, важно глубоко очистить и кожу ниже шеи. Начните с использования эксфолианта для тела, которое помогает одновременно отшелушивать и увлажнять кожу. Обратите внимание на средства с ретинолом или салициловой кислотой. Вы также можете усилить эффект разглаживания кожи, используя отшелушивающую варежку во время принятия душа.

Увлажняйте

Велика вероятность, что после тренировки ваша кожа будет немного обезвожена, поэтому ее необходимо восстановить.

«Восполнение кожи витаминами и питательными веществами, которые помогают уменьшить покраснение и восстановить влажность, очень важно», — подчеркивает дерматолог.



Она рекомендует начать с увлажняющего и успокаивающего кожу миста и советует использовать средства с гиалуроновой кислотой, зеленым чаем, розовой водой или гамамелисом.

После применения спрея для лица следует нанести легкий увлажняющий крем. Кроме того, Ирина советует пить много жидкости, чтобы восстановить внутреннюю гидратацию.

Наносите солнцезащитный крем

Это очень важно не только летом, но и в течение всего года, особенно при использовании отшелушивающих средств.

«Для лица и шеи достаточно примерно столовой ложки солнцезащитного крема, и обязательно наносите его каждые два часа», — говорит Ирина.



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