Полезна ли баня летом

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о пользе сауны или бани летом. По её словам, баня — не только зимняя, но и летняя процедура.

Польза посещения парной — адаптация организма к высоким температурам, после чего ощутимо легче станет переносить жару. Благодаря парению летом из всех слоёв кожи очень хорошо выводятся шлаки и токсины. И в целом организм закаляется за счёт обливания холодной водой или принятия душа.

Нельзя париться людям с обострением любых хронических болезней, особенно почек, сердца, тромбозов, онкологии, включая хронические гепатиты.

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