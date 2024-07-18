Раскрыты способы снизить риск всех видов рака

Доктор медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что изменение образа жизни может предотвратить до 40% случаев рака. Она выделила вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, как основные факторы, влияющие на здоровье. Отказ от табака может снизить риск развития рака легких, бронхов, гортани, пищевода и мочевого пузыря на 19,3%, а отказ от алкоголя — на 5,4%. Избегание чрезмерного УФ-излучения и поддержание физической активности также играют важную роль в профилактике рака. Доктор подчеркнула, что ожирение, вызванное нездоровым образом жизни, увеличивает риск развития рака печени, почек, тела матки и желчного пузыря, и рекомендует снижение веса для снижения этого риска.