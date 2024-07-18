Диетолог подметил главную черту долгожителей

Обычно их рацион разнообразен, а вкусовые рецепторы чувствительны.

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Важно экспериментировать с ингредиентами.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.

«Я смотрела много, люди, которые долго живут, готовят сами еду. У них в рационе около 200 продуктов питания. Это уже изучили. А у нас — 45. Мы относимся к среднестатистическим европейцам, где очень урбанистический стиль жизни. Интересно провести чекап наших всех продуктов. Мне стало интересно, я собираюсь провести [диагностику — прим. ГМ] базовых продуктов, которые я употребляю хотя бы раз в неделю, а потом то, что вообще раз в месяц встречается. Мы удивимся, мы действительно даже в рамках не ЗОЖа питаемся очень ограниченно, очень однообразно. По одной и той же лыжне ходим. Одно и то же едим и не расширяем свои вкусовые рецепторы».



Ранее диетолог констатировала «пандемию» ожирения среди российских детей. Каждый десятый ребёнок в стране имеет «экстраординарный» вес. Наследственная предрасположенность к набору массы немаловажна. Школьников нельзя раскармливать. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания Елена Павловская.