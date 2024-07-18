Диетолог объяснила, можно ли есть потемневшие на воздухе яблоки

Потемнение очищенных яблок не означает, что они испортились, поэтому их можно употреблять в пищу, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Она отметила, что изменение цвета плода объясняется реакцией содержащегося во фрукте железа с кислородом.

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Потемневшие яблоки можно есть. Изменение цвета объясняется реакцией содержащегося в них железа с кислородом окружающей среды. Если они потемнели, это не значит, что они испортились. В яблоках содержится негемовое (растительное) железо, а железо — это один из самых тяжело восполняемых организмом микроэлементов, — заявила Микитюк.



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