Врач указала на распространенную ошибку, которая губит здоровье

Желчь в организме, как известно, секретируется непрерывно. Нередко случается ситуация, когда желчь застаивается. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила несколько простых правил, которые помогут ее "разогнать". Врач обратила внимание на то, что тут один из главных помощников - жиры.

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"Верните жиры на ваш стол", - призвала врач в своем телеграм-канале, добавив, что те же масла и жирная еда важны для усвоения витаминов.



Отказ от жирных продуктов губительно действует на организм. Самые полезные жиры содержатся в нерафинированном растительном масле, орехах, авокадо, рыбе. А вот блюда из свинины, например, шашлык - испытание для желудка и поджелудочной (особенно, если у человека есть проблемы с ЖКТ). Лучше выбрать курицу, индейку или рыбу.

Врачи рекомендуют до завтрака выпить стакан теплой воды. Важно, чтобы температура жидкости не превышала 50-55 градусов, так как слишком горячее плохо влияет на слизистую.

Также для разгона желчи рекомендуется добавить в рацион горькие травы и специи. Это кинза, руккола, сельдерей, майоран.

Диляра Лебедева также напомнила, что в течение дня необходимо пить чистую воду.

"Чтобы ваш организм не испытывал жажды и не забирал влагу из всех возможных уголков", - пишет врач.



Подход к "разгону" желчи необходимо согласовать с лечащим врачом, если есть камни в желчном, подчеркнула Диляра Лебедева.

Ранее врач объяснила, какие преимущества для организма дает употребление костного бульона. Блюдо укрепляет суставы и кости, заживляет слизистую кишечника, помогает восстановиться при отравлениях и ОРВИ, а также улучшает качество кожи и волос. Кроме того, одно из самых полезных блюд, по мнению врача, - это домашний суп с фрикадельками.

Указала специалист и на противопоказания к блюдам на основе костного бульона.