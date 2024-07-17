Эксперт перечислил малоизвестные полезные свойства вишни

Вишня способствует улучшению состава крови, однако это не единственное ее полезное свойство, которых на самом деле множество, пишут «Кубанские новости». Эта ягода содержит огромное количество антиоксидантов, которые предотвращают воспалительные процессы в организме. Помимо прочего, вишня защищает от анемии, которая характеризуется снижением энергии и повышенной утомляемостью.

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Этим свойством ягода обладает за счет железа в составе, которое является одним из важных элементов образования гемоглобина. Помимо прочего, вишня содержит витамин С, помогающий железу усваиваться. Он также способствует укреплению стенок сосудов и повышению их эластичности. В связи с этим вишня рекомендована людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова отметила, что вишню и черешню можно сравнить с суперфруктами, так как они содержат большое количество клетчатки. По ее словам, косточковые плоды также содержат антоцианы. Она напомнила, что эти фрукты обогащены витаминами А, С и К, а также такими микроэлементами, как калий, магний, бета-каротин и холин. Кроме того, благодаря своему составу вишня и черешня способны помогать при серьезных хронических недугах, например при подагре и проблемах с сердцем.