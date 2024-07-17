Врач рассказал, почему сложно выдержать ограничения диет

Врач Маргарита Петухова заявила, что людям с заметным лишним весом очень сложно сразу резко во всем себя начать ограничивать. Из-за этого переход на диетическое питание сопровождается сильным стрессом для организма.

© runews24.ru

В результате такой худеющий срывается, а организм, опасаясь возвращения голодных периодов, начинает не усваивать и переваривать продукты, а накапливать из них жир. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Саратов 24».

Специалист рекомендует не просто перейти на полезное питание, а начать в целом более здоровый образ жизни. Петухова советует для начала исключить из своего рациона алкоголь и постепенно переходить на питание меньшими порциями. Главное – это не цифры на весах, а собственное самочувствие.

Эндокринолог объяснила, почему полный отказ от сладкого – это чрезмерные ограничения.

Ранее сообщалось, почему чай пуэр нужно пить вместе с едой, а не на пустой желудок.