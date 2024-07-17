Какие шесть продуктов помогут крепче спать

Терапевт-диетолог Татьяна Солнцева рассказала, что не стоит искать диету, которая гарантировала бы быстрое засыпание – такой просто не существует. Но есть продукты, добавление которых в свой рацион улучшит качество вашего сна.

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В их число входит мясо индейки, орехи, рыба, а также сыры и молочные продукты. Эти продукты богаты такой важной для организма аминокислотой, как триптофан. Он является ключевым компонентом мелатонина, который еще называют «гормоном сна и молодости». Об этом она сообщила изданию «Газета.Ru».

Она отметила, что, согласно последним исследованиям, вишня и киви содержат массу минералов и витамины, употребление которых также положительно сказывается на качестве сна.

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