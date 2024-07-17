Эндокринолог объяснил, зачем пить в жару кефир

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Балашова посоветовала пить кефир в жару.

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Эксперт считает этот кисломолочный напиток полноценной альтернативой другим освежающим напиткам, к тому же ещё и полезной. По словам Балашовой, основная польза кефира заключается в живых бактериях и пробиотиках, за счёт которых напиток обладает свойствами для восстановления баланса полезных веществ в организме.

Врач отметила, что кефир вполне освежает в жару, поскольку, если человеку нравится его вкус, то даже в окрошку напиток добавят вместо кваса. А выбирать следует жирный кефир, так как жирные молокопродукты оказывают на организм более благотворное воздействие, нежели продукты обезжиренные.