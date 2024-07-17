Врач объяснил, где и как лучше всего сушить белье

Белье лучше сушить на улице или балконе зимой, особенно в лютый мороз, рассказал NEWS.ru старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, санитарный врач Константин Кривошонок. По его словам, отрицательные температуры губительны для роста и размножения микробов.

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"Сушка на морозе избавляет от лишней влажности в доме, дарит вещам аромат свежести, а отрицательные температуры губительны для роста и размножения микробов. Нужно понимать, что в городе и деревне воздух принципиально разный. Как минимум за городом в воздухе присутствуют полезные фитонциды, а в черте города — выхлопные газы и химические примеси", — заявил Кривошонок.



Эксперт добавил, что если сушить белье на улице, живя в мегаполисе, то «весь бензоапирен выхлопов будет ваш». Врач подчеркнул, что в таком случае лучше обойтись балконом.

Гигиенист Сергей Гильденскиольд ранее предупредил, что в кондиционерах могут жить опасные бактерии легионеллы, вызывающие пневмонию. Специалист отметил, что эти бактерии чаще всего появляются в загрязненных и плохо функционирующих системах. Он предупредил, что болезнь может вызвать дыхательную недостаточность.