Терапевт рассказал о пользе медицинских банок

Медицинские банки помогают уменьшить боль при спазме в мышцах, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что эффект достигается усиленному притоку крови, создаваемому вакуумом.

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"Баночная терапия воздействует на поверхность кожи за вакуума. Используются вакуумные банки из силикона или откачивание воздуха происходит через помпу. Баночный массаж также прорабатывает глубокие слои подкожно-жировой клетчатки. Принцип действия основан на местном увеличении притока крови за счет эффекта вакуума, а также улучшения оттока лимфы", — заявила Тимощенко.



Медик подчеркнула, что в случае наличия болезненного мышечного спазма, вакуум-эффект и сопутствующее ему увеличение притока крови и улучшение микроциркуляции вызывает ослабление болевых ощущений и уменьшения воспаления. Тимощенко подытожила, что баночного массажа характер «отвлекающий» эффект, позволяющий облегчить болевые ощущения от спазмированной мышцы.

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