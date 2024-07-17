Терапевт рассказал о пользе медицинских банок

Терапевт раскрыла пользу медицинских банок
Медицинские банки помогают уменьшить боль при спазме в мышцах, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что эффект достигается усиленному притоку крови, создаваемому вакуумом.
"Баночная терапия воздействует на поверхность кожи за вакуума. Используются вакуумные банки из силикона или откачивание воздуха происходит через помпу. Баночный массаж также прорабатывает глубокие слои подкожно-жировой клетчатки. Принцип действия основан на местном увеличении притока крови за счет эффекта вакуума, а также улучшения оттока лимфы", — заявила Тимощенко.
Медик подчеркнула, что в случае наличия болезненного мышечного спазма, вакуум-эффект и сопутствующее ему увеличение притока крови и улучшение микроциркуляции вызывает ослабление болевых ощущений и уменьшения воспаления. Тимощенко подытожила, что баночного массажа характер «отвлекающий» эффект, позволяющий облегчить болевые ощущения от спазмированной мышцы.
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