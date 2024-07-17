Невролог дал советы по использованию кондиционера в жару

За окном стоят по-настоящему жаркие дни, спасаться от которых многие люди предпочитают с помощью кондиционеров. Однако, снимая одну проблему, вентиляторы и кондиционеры часто приводят к другой – так, их чрезмерное, бездумное использование может привести к обострению неврологических заболеваний.

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Специалисты клиники «Сибнейромед» разместили в тг-канале советы невролога по использованию кондиционеров в жару, ответив на вопрос – как использовать кондиционер, чтобы он спасал от жары, но не наносил вред здоровью.

Первое – следует соблюдать температурный режим. Резкое падение температуры в помещении может привести к спазмам и головной боли. Особенно это следует учитывать людям, страдающим от мигрени или остеохондроза.

Не нужно устанавливать слишком низкую температуру – показатели должны быть в рамках 18-24 градусов. Нельзя допускать направленного холодного потока воздуха в голову или шею.

Важно не забывать проветривать помещение каждые 2-3 часа, чтобы избежать переохлаждения и сохранить нормальную циркуляцию воздуха.

Кондиционер следует своевременно очищать: в загрязненных фильтрах могут скапливаться бактерии и грибки, которые приводят к развитию различных патологий – аллергических и неврологических в том числе.