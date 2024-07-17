Носки из какого материала защитят от мозолей, ответил врач

Ноги от мозолей защитят акриловые носки, а не хлопчатобумажные, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. По ее словам, полимер акрил не подвержен гниению, в нем не размножаются болезнетворные бактерии, он гигиеничен.

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"Акрил — полимер, не гниет, в нем не размножаются болезнетворные бактерии, он гигиеничен, изделия из него выдерживают широкий температурный диапазон. Акрил — прочный, долговечный материал, устойчив к истиранию, сохраняет форму после множества стирок, что гарантирует отсутствие складок, которые могут усугубить состояние мозоли", — заявила Овнанян.



Эксперт подчеркнула, что шерстяные или хлопчатобумажные носки, напротив, могут терять форму и мягкость после нескольких стирок. Овнанян напомнила, что акрил также гипоаллергенный материал и не вызывает раздражения.

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