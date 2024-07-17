Перечислены алкогольные напитки с самым низким содержанием углеводов

Даже если вы пьёте низкоуглеводные алкогольные напитки, важно контролировать их количество. Спиртное содержит калории, не имеющие пищевой ценности. Кроме того, алкоголь усиливает тягу к еде и аппетит, ухудшает способность ощущать голод.

© Ferra.ru

Водка с содовой. В 236 мл коктейля содержится 133 ккал, 0 г сахара и углеводов, 8% алкоголя. Выдавите в напиток дольку лайма, апельсина или грейпфрута, чтобы придать ему вкус.

Текила и лайм. На 100 г напитка с каплей сока лайма приходится 33% алкоголя, 65 ккал, менее 1 г углеводов и сахара. Это низкокалорийная альтернатива «Маргарите».

Мартини. 113 г этого напитка включают 241 ккал, менее 1 г углеводов и сахара, 29% алкоголя. Содержит этот коктейль водку или джин и сухой вермут, ароматное крепленое вино.

Сухое вино. В 150 мл этого вина содержится 122 ккал, 3 г углеводов, 11% алкоголя. Сахара в нём нет совсем. К сухим винам с низким содержанием углеводов относятся совиньон блан, шардоне, пино нуар, каберне совиньон и пино гриджио.

© Shutterstock

Светлое пиво. На банку в 355 мл приходится 103 ккал, 6 г углеводов, менее 1 г сахара и 3% алкоголя. В светлом пиве меньше алкоголя и калорий, чем в обычном.

Ром и диетическая кола. Одна порция на 236 мл содержит 135 ккал, 0,5 г углеводов, 8% алкоголя. Выбирайте белый ром и диетическую колу, которые содержат менее 1 г углеводов по сравнению с 18 г в обычном роме и обычной коле.

Хард-Зельцер. В нём (банка на 355 мл) 2 г углеводов, 2 г сахара, 99 ккал и 5% алкоголя. Сочетают такие коктейли в себе газированную воду, алкоголь и ароматизаторы.