Диетологи рассказали о пользе сезонных овощей и фруктов

Эксперты по питанию отмечают, что употребление сезонных продуктов имеет некоторые преимущества. И не только для здоровья.

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Вкус. Томаты, собранные летом, очень сладкие и сочные, а вот несезонные могут быть пресными, водянистыми. Осенние яблоки тоже сочнее и ароматнее, так как их собирают на пике зрелости.

Приятный вид. Сезонная клубника будет гораздо слаще несезонной, а также полностью красной.

Питательность. Витамины, особенно витамин С, разрушаются во время хранения. Поэтому яблоки, которые хранятся несколько месяцев, могут иметь более низкий уровень питательных веществ. Что касается замороженных фруктов, то они могут быть не такими сочными, как свежие.

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Деньги и доступность. В основном сезонные продукты дешевле. Чтобы понять, что растёт в конкретное время, пообщайтесь с местными фермерами.

Здоровое питание. В целом овощи и фрукты — это часть здорового рациона. Согласно Федеральным диетическим рекомендациям, взрослым нужно съедать в сутки 1,5−2 чашки фруктов и 3−4 чашки овощей.