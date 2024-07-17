Токсиколог рассказал, как черешня помогает помогает женскому организму

Летом следует как можно чаще есть фрукты и ягоды, заявил изданию «Doctor Питер» врач-токсиколог Михаил Кутушов. Они все вкусные и полезные, однако на клюкву он посоветовал женщинам обратить особое внимание. По его словам, это натуральное средство от цистита.

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"Ягода очень эффективна против инфекций мочевыводящих путей. В составе клюквы имеется ряд веществ, в частности проантоцианы А-типа, которые подавляют и блокируют размножение бактерий на слизистых мочевыделительного тракта", — пояснил токсиколог.



Он добавил, что клюква также очень богата витаминами С и F, первый — улучшает иммунную систему, второй — является природным антиоксидантом для молодости красоты. Михаил Кутушов также отметил полезность этой ягоды для правильного обмена веществ, работы сердечной мышцы, и снижения раннего развития сахарного диабета второго типа и ишемической болезни сердца.

По словам токсиколога, лучше всего делать клюквенный сок или воду. Для этого нужно ягоду измельчить с водой в блендере. Можно ее есть и просто так, но не подвергая термообработке.

Чтобы получить заряд бодрости на день, клубнику лучше есть на завтрак, поскольку она богата витамином С, заявил врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Владимир Логинов. По его словам, вечером этой ягодой можно заменять ужин: он получится легким и низкокалорийным. Более того, в клубнике много пищевых волокон, которые помогут обеспечить комфортное пищеварение.