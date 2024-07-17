Топ напитков для поддержания водного баланса

Жаркая погода кардинально меняет потребности нашего организма. Чтобы сохранить температурный баланс, усиливается потоотделение, что неизбежно ведет к обезвоживанию. Потеря даже 10% жидкости может иметь серьезные последствия — от нарушения водно-солевого и кислотно-щелочного равновесия до угрозы для жизни.

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В таких условиях крайне важно уделять особое внимание правильному восполнению жидкости и минеральных веществ. Специалисты называют несколько напитков, которые способны наиболее эффективно справиться с этой задачей.

Бесспорным лидером в рейтинге являются различные виды минеральной воды. Они не только утоляют жажду, но и помогают восстановить дефицит солей и микроэлементов, потерянных с потом. Однако стоит учитывать, что не вся минералка одинаково полезна в жару.

Лечебно-столовые минеральные воды, богатые целебными минералами, могут принести вред, если употребляются без назначения врача. Поэтому для утоления жажды лучше выбирать воду категорий «столовая» или «лечебно-столовая», как указано на этикетке.

Кроме того, специалисты рекомендуют пить простую воду комнатной температуры. В отличие от ледяной, которая может вызвать простудные заболевания, такая вода не переохлаждает организм, но позволяет ему постепенно снизить температуру.

Еще одна категория напитков, которые могут быть полезны в жаркую погоду, — кисломолочные продукты. Кефир, простокваша, айран, тан и другие кисломолочные напитки помогают восполнить водные ресурсы. Но следует учитывать, что некоторые из них, как, например, айран и тан, содержат много соли, способной усугубить обезвоживание. Поэтому их употребление стоит ограничить.

Совершенно противопоказаны в жару напитки с высоким содержанием кофеина. Кофе, квас, газировка и сладкие соки могут негативно влиять на водно-солевой баланс, вызывая сужение сосудов и повышая нагрузку на сердце. Кроме того, кофеин оказывает мочегонное действие, что только усугубит обезвоживание.

Поэтому для того, чтобы правильно утолять жажду в период летней жары, наиболее оптимальными вариантами являются негазированная минеральная вода, простая вода комнатной температуры, а также некоторые молочные кисломолочные напитки, но в умеренных количествах. Такой подход позволит восполнить дефицит жидкости и минералов, а также избежать дополнительной нагрузки на организм.

Ну и, разумеется, важно следить за общим питьевым режимом, выпивая достаточное количество жидкости на протяжении всего дня. Только комплексный подход к регидратации поможет сохранить здоровье в период высоких температур.