Названа самая полезная зелень с огорода

Разнообразная зелень с огорода обеспечит организм полезными витаминами и минералами, рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова. В разговоре с «ФедералПресс» она отметила, что благотворно влияют на пищеварение кинза и укроп.

Также, по ее словам, укроп поддерживает здоровье костей и зубов, способствует снижению стресса. Для борьбы с отеками и улучшения работы мочевыводящей системы можно добавлять в блюда петрушку. Укрепит иммунитет и сердечно-сосудистую систему базилик, а зеленый лук станет отличной профилактикой воспалений и сохранит зрение.

Разнообразие зелени в рационе обеспечивает комплексное воздействие на организм, обогащая его всеми необходимыми питательными веществами, — подчеркнула Панкова.



Врач посоветовала не останавливаться на каком-то одном виде зелени, а получать «выгоду от всего спектра полезных свойств, который дарит нам природа».

Нутрициолог Жанна Тиханычева ранее отметила, что летом при выборе продуктов стоит обратить внимание на дикорастущие растения, так как в них находится большое количество витаминов и минералов. Она подчеркнула, что в ежедневный рацион также стоит добавлять сезонные ягоды и овощи, так как они принесут пользу организму. В их числе находятся баклажаны, кабачки, все виды капусты, репа, а также малина, земляника, клубника, голубика и смородина всех видов.