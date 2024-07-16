Диетолог назвал продукт, который не подходит для завтрака

Сухофрукты из манго не подходят для завтрака, так как этот продукт содержит много сахара и калорий, рассказал диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков. Кроме того, уточнил врач, такое лакомство лучше исключить людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, пишет «Доктор Питер».

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Садыков добавил, что сушеное манго может провоцировать тяжесть и изжогу. Вместе с тем специалист обратил внимание, что хорошим вариантом для завтрака будет пшенная каша с добавлением кедровых орехов.

"Пшенная каша обладает рядом полезных свойств, среди которых высокое содержание витаминов группы B, витамина E, калия, магния, железа и цинка. Клетчатка в пшене помогает выводить токсины и шлаки, она еще и связывает холестерин в кишечнике, тем самым тоже выводя его из организма", — объяснил диетолог.



Если приправить такую кашу кедровыми орехами, то организм восполнит недостаток жирных кислот омега-3. По словам врача, они нужны для здоровья сердца, сосудов и мозга.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, что главная опасность каш быстрого приготовления заключается в том, что в них содержится большое количество сахара. Она подчеркнула, что для людей, которые хотят похудеть или страдают диабетом, это не полезный продукт. Кроме того, добавила Дианова, в таких продуктах очень мало клетчатки.