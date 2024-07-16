Молоко снижает количество антиоксидантов в кофе при его добавлении в напиток, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

«Согласно исследованию Копенгагенского университета 2023 года, полифенолы связываются с молекулами белка при добавлении молока в кофе. Это значит, что молоко снижает содержание антиоксидантов в напитке», – рассказала врач.



По словам Утюмовой, кофе в большом количестве содержит полифенолы – мощные антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы. Это химические вещества, которые могут вредить здоровым клеткам организма, а поступают они в организм с вместе пищей и воздухом, становятся результатом естественного обмена веществ.