Зоотерапия: как животные лечат людей?

О способностях животных исцелять говорят с давних времен. Мурлыкание кота воспринимается как успокаивающая вибрация, а виляющий хвостом пес, радостно встречающий у порога, избавляет от грусти и чувства одиночества. Такими терапевтами могут быть не только домашние питомцы, но даже более крупные представители фауны – например, лошади и дельфины. MIR24.TV поговорил с экспертами о том, что такое зоотерапия и как животные влияют на наше состояние.

© Mir24.TV

Что такое зоотерапия?

Зоотерапия, пет-терапия или анималотерапия – разные названия одного терапевтического метода. Он заключается в благотворном влиянии от контакта человека с животным. Хвостатые могут стать настоящими врачами: они помогают справиться со стрессом, апатией и тревожными мыслями. Впервые метод применили в больнице для душевнобольных, которую в 1796 году открыл британский филантроп Уильям Тьюк. А основатель психоанализа Зигмунд Фрейд заметил, что во время сеансов его собака Джоффи часто подходила к наиболее тяжелым пациентам и устраивалась рядом, чтобы те могли ее погладить. Тогда пациент становился более открытым и спокойным.

Отдельным направлением зоотерапия стала только в середине XX века. Ее продвижению и популяризации поспособствовал психотерапевт Борис Левинсон. Он заметил, что в присутствии его пса девятилетний мальчик Джонни с аутизмом, проходивший лечение у Левинсона, легче шел на контакт. Тогда врач стал прибегать к помощи четвероногих и изучать влияние контакта человека с животными.

Направления метода

Современную зоотерапию разделяют на два направления:

Терапия в медицинском значении, когда общение с животными помогает вылечиться физически: восстановление после тяжелых травм, болезней, смягчение симптомов психологических и психических расстройств. Например, верховая езда на лошади;

Более общее и популярное направление, когда животные помогают справиться со стрессом, работать над психологическим здоровьем и даже над самооценкой. Здесь используется простой зрительный и тактильный контакт с животным (кошкой, собакой).

Какие животные станут лучшими терапевтами?

Обычно терапевтами становятся животные, поддающиеся тренировке: собаки, лошади, дельфины, иногда кошки. Также помочь в терапии могут птицы, пушистые грызуны, ящерицы и ослы. Например, в США есть организация «Попугаи для патриотов» – она предоставляет попугаев семьям ветеранов для борьбы с посттравматическим синдромом. Как правило, хвостатые врачи работают в паре с профессиональным доктором.

Однако, зоотерапия не обязательно должна проходить с врачом. Она может быть ненаправленной – когда мы получаем пользу от простого взаимодействия с животными: домашними питомцами или животными в контактных зоопарках.

Собаки-терапевты

Самыми популярными пушистыми терапевтами стали собаки. Лечение с их участием называют канистерапией.

«Собаки, в силу своей многовековой эволюции бок о бок с человеком, особенно преуспели в искусстве заботиться о нашем эмоциональном благополучии. Знаменитый «щенячий взгляд» – это не просто милая уловка. Исследования показали, что он вызывает у человека выброс окситоцина и серотонина – гормонов счастья, снижая уровень стресса и тревожности», – рассказала психолог Анастасия Гогина.



Собак легко дрессировать, они без проблем идут на контакт и выражают эмоции через поведение. Например, пациент восстанавливает руки. Для этого ему необходимо сжимать и разжимать кисти, поднимать и опускать руки. В этом случае зоотерапевт может прописать активные игры с собакой – кидать ей резиновый мячик. Также канистерапию применяют при проблемах с поведением и социальной адаптацией, плохом самоконтроле и стрессе.

С точки зрения науки, канистерапия – самое развитое направление. Оно имеет официальный статус в России. На прием к четвероногому врачу можно попасть бесплатно. Для этого нужно обратиться в «Сообщество поддержки и развития канистерапии» – желающих записывают в удобный центр или группу. Другие виды зоотерапии официального статуса в России не имеют.

К здоровью верхом на коне

Терапевтическая верховую езду и взаимодействие с лошадью называют иппотерапией.

Поездки на лошади благотворны для физического здоровья. Темп езды позитивно влияет на вестибулярный аппарат и нервную систему. В этом методе сопряжены упражнения на координацию и межполушарное взаимодействие. Такую терапию часто прописывают детям с ДЦП: благодаря верховой езде они расслабляются и становятся физически активнее. Также отмечается, что дети, взаимодействующие с лошадьми, начинают лучше говорить, становятся более открытыми. Они учатся ухаживать за животным, управлять ими и своим телом, координацией, справляются с тревогой и стрессом.

Занятия верховой ездой полезны всем людям для разгрузки, улучшения координации, чувства единения с природой – ведь конные прогулки часто проходят на свежем воздухе. Иппотерапия – платная услуга, так как содержание лошадей выходит дорогим и хлопотным.

Дельфины-терапевты

Один из дорогих, но эффективных и популярных видов зоотерапии. В первую очередь, дельфинотерапия направлена на работу с физическими и психологическими проблемами. Дельфины легко поддаются тренировке, поэтому могут быть прекрасным «инструментом» в руках тренера-терапевта. Эти животные коммуникабельны и легко идут на контакт с людьми.

Терапия происходит в среде обитания дельфинов – воде. Это также благоприятно сказывается на физическом состоянии: вода расслабляет тело и успокаивает ум. Во время дельфинотерапии происходит гидромассаж мышц и вытягивание позвоночника.

Целебное мурчание

Терапию при участии кошек называются фелинотерапией.

Чаще всего этот способ используется не в профессиональном лечении. Зоотерапевты говорят, что фелинотерапия начинается уже тогда, когда мы сами заводим кошку дома. Даже простое наблюдение за ней и поглаживание шерстки помогает расслабиться.

иТакже специалисты отмечают, что мурчание котов благоприятно воздействует не только на психологическое, но и на физическое здоровье: оно способно облегчить дегенеративные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, например, при дисплазии или остеопорозе и даже ускорять сращивание костей и способствовать регенерации тканей. Также звуковые вибрации от мурчания положительно влияют на выработку коллагена и улучшают насыщение кислородом, помогают при сердечных болезнях».



Зоотерапия для городских жителей: лес с животными посреди мегаполиса

Концепция биофилии Эдварда Уилсона говорит о том, что люди обладают врожденной потребностью связи с природой. И один из способов установить такую связь, помимо приобретения домашних питомцев – это посещение контактных ферм или зоопарков.

Например, можно отправиться на Городскую ферму ВДНХ в Москве. Здесь есть возможность погладить лам, козочек, енотов и других пушистых – настоящая терапия и оазис посреди городского шума.

мМиссия фирмы в том, чтобы жители мегаполиса могли соприкоснуться с природой. Не у всех есть возможность выехать за город – около полутора миллионов детей ежегодно остаются в Москве, не выезжая даже на природу. У нас 4 гектара природы и фермерских животных, с которыми можно контактировать, гладить и кормить», – рассказала Ирина Фролова, директор по развитию городской фермы ВДНХ.



Каждое лето разные благотворительные фонды приводят своих маленьких подопечных на ферму: среди них дети-сироты, дети с ОВЗ и ментальными отклонениями. Психологи отмечают, что у ребят после взаимодействия с животными снижается страх в общении, они становятся более открытыми и коммуникабельными. И такую пользу контакт приносит не только детям, но и взрослым.