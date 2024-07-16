От зуда в горле до анафилактического шока: может ли дыня нанести вред здоровью

Дыня считается одним из самых популярных летних продуктов благодаря своему освежающему вкусу и высокому содержанию витаминов. Однако, существует множество мнений о том, может ли ее употребление нанести вред здоровью. Про пользу и риски сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.

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Как пояснила эксперт, дыня имеет множество полезных свойств, благодаря которым она является отличным выбором для здорового летнего перекуса.

Вот несколько из них:

Высокое содержание воды. Дыня состоит преимущественно из воды, что делает ее отличным вариантом утоления жажды в летнюю погоду.

В ее составе содержатся витамины C, A, K, E, B, а также такие минералы, как калий, магний, кальций, фосфор, марганец, цинк и медь, которые необходимы для поддержания здоровья сердца, костей и иммунной системы.

Содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений, замедляют процессы старения и предотвращают развитие различных хронических заболеваний.

Клетчатка в составе помогает улучшить пищеварение и поддерживает здоровье кишечника.

Дыня является низкокалорийным продуктом, что делает ее отличным выбором для людей, следящих за своим весом.

Благодаря высокому содержанию витамина С, дыня способствует здоровью кожи, делая ее более упругой и сияющей, а также помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от различных инфекций.

Обладает диуретическим и слабительным эффектом.

Может ли дыня нанести вред здоровью

Несмотря на то, что дыня обладает множеством вышеупомянутых полезных свойств, в некоторых случаях она способна нанести вред здоровью.

Так, например, этот фрукт может вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется различными симптомами, от зуда в горле до крапивницы или даже анафилактического шока.

Кроме того, из-за высокого содержания естественного сахара, людям с диабетом стоит употреблять дыню с осторожностью и в умеренных количествах, не более одной чашки нарезанного продукта в сутки.

«Дыня считается тяжелым для переваривания продуктом, ее употребление не рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ. Она может вызвать неприятные ощущения в желудке или желудочно-кишечном тракте из-за высокого содержания клетчатки»



Если дыня выращивается с использованием большого количества пестицидов и химикатов, это может негативно повлиять на здоровье человека. Стоит тщательнее выбирать продукт и проверять информацию о способе выращивания у продавца.

В целом, дыня является полезным и вкусным продуктом, но как и другую пищу, важно употреблять ее в разумных количествах и учитывать индивидуальные особенности организма. Если есть опасения или сомнения относительно употребления дыни, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Сколько можно есть в день

Дыня - низкокалорийный и питательный продукт, который полезен только в разумных количествах. Обычно рекомендуется употреблять ее в умеренных количествах, примерно от 1 до 2 чашек или около 300 г в день. Это позволит насладиться вкусом и получить полезные свойства без излишка.