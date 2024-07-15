Названы продукты, без которых грозит скорая старость

Преждевременное старение, ухудшение памяти и деменцию можно предотвратить с помощью антиоксидантов, которые есть в ягодах, заявила эксперт РАН, доктор медицинских наук эндокринолог Зухра Павлова, сообщает «Российская газета». В частности, ликопин содержится в арбузе, а черника богата флавоноидами.

Та же голубика или виноград станут полезным десертом — гораздо лучше шоколада, — добавила Павлова.



Избежать проблем с памятью и деменции помогут смородина, малина и клубника, отметила она.

Ранее врач антивозрастной медицины, дерматолог, косметолог, специалист в области питания Сабина Байрамова рассказала, что регулярные физические упражнения замедляют старение за счет улучшения работы лимфатической системы, а правильное питание обеспечивает организм необходимым количеством белков, жиров и витаминов. Кроме того, обратить процесс старения вспять поможет здоровый сон — семь-восемь часов в ночное время с отходом ко сну до 23:00. Это позволяет вырабатывать необходимые гормоны, в том числе мелатонин.

До этого психофизиолог Анастасия Дубинская заявила, что инъекции в уголки глаз имеют негативные последствия. По ее словам, в борьбе с «гусиными лапками» бесполезны и патчи. Эксперт подчеркнула, что профилактировать старение поможет только самомассаж.