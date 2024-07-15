Врач рассказала, кому противопоказано есть арбузы и дыни

Диабетикам, аллергикам, а также людям, имеющим проблемы с ЖКТ и лишний вес, лучше воздержаться от употребления арбузов и дынь, предупредила врач Вера Сережина в разговоре с РИАМО. Она отметила, что в этих бахчевых содержится много сахара, который может негативно повлиять на здоровье.

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Эти плоды могут усугубить состояние и вызвать неприятные симптомы. Также из-за мочегонного эффекта осторожнее с арбузами и дынями нужно быть беременным. Но совсем отказываться от них необязательно — при умеренном употреблении плоды могут помочь уменьшить отеки и снизить изжогу, — рассказала Сережина.



Осторожность стоит проявлять и аллергикам: реакция может возникнуть у тех, кто страдает от поллиноза. К тому же во время цветения бахчевых цветет также амброзия, что может вызвать так называемую перекрестную аллергию. Среди ее симптомов — заложенность носа, чиханье, кожный и глазной зуд, отек и покалывание в слизистых, повышение температуры тела, одышка и удушье, тошнота и рвота, а также боли в животе, диарея и метеоризм.

В редких случаях аллергическая реакция может привести к анафилактическому шоку. Подготовиться к такому сценарию можно заранее, если провести анализ крови на специфические антитела IgE, — это позволяет выявить аллергию на арбуз или дыню, — подчеркнула врач.



Бывший реаниматолог и терапевт Андрей Звонков ранее напомнил об опасности покупки ранних арбузов. Содержащиеся в них нитраты могут вызвать гастрит, отравление и другие проблемы с ЖКТ.