Начнем с того, у «львиной» диеты есть вполне конкретный автор — блогер из Канады Михайла Петерсон. Хотя инфлюенсер успешно продвигает проекты в области образа жизни и ведет собственный подкаст, она не обладает медицинским образованием. Таким образом, план питания, придуманный ею в 2017 году, не более чем личный опыт, копировать который можно разве что на свой страх и риск. Тем не менее последователей у Михайлы немало, а чудесные результаты то и дело можно наблюдать в соцсетях.

© Super.ru

Кроме того, автор утверждает, что диета стала для нее единственным способом избавиться от многих хронических и аутоиммунных проблем, включая ревматоидный артрит, синдром раздраженного кишечника, усталость, угревую сыпь и депрессию. Собственно, поэтому она и решила приблизиться к рациону льва, состоящему из красного мяса и воды, добавив к этому списку лишь соль. Однако никаких научных данных, подтверждающих предполагаемые преимущества, нет. Тем временем у ученых нет сомнений, что последователи диеты неминуемо столкнутся с кето-гриппом.

«Соблюдение диеты, содержащей только мясо, сопряжено с большим риском. Мы просто-напросто не можем получить все необходимые питательные вещества из мяса», — объяснила доктор медицинских наук, диетолог, Эмили Ван Эк в беседе с Women's Health. И это не единственный побочный эффект. «Предпочтительным источником топлива для вашего мозга является глюкоза, получаемая из углеводов», — считает эксперт.



По этой причине вы также можете испытывать трудности с концентрацией внимания и в целом плохо себя чувствовать.

Какие изменения в рационе продлевают жизнь на 10 лет: результаты исследования