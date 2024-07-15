Диетолог заявила о благоприятно влияющем на сон типе питания

Средиземноморская диета хорошо влияет на сон, делает его глубже и спокойнее, поделилась с «Газетой.Ru» терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева. Такой тип питания подразумевает минимум углеводов в рационе. Кроме того, эта диета, по словам специалиста, включает большое количество растительных продуктов, оливкового масла, рыбы и морепродуктов и состоит в основном из домашних блюд с минимальной обработкой, сезонных овощей, зелени и фруктов.

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Многие исследования показали, что придерживающиеся такого питания люди оценивали свой сон как более качественный. Дело в том, что этот тип питания обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему, процесс засыпания и, соответственно, сам сон. Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, средиземноморская диета хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен, — подчеркнула Солнцева.



К тому же на сон хорошо влияют активный образ жизни, легкий ужин не позже чем за два-три часа до сна и за пять часов до него — отказ от кофеиносодержащих напитков. При этом ужин не должен содержать жирных, острых и вызывающих изжогу продуктов.

Лучший вариант вечерней трапезы — белок и клетчатка. Это может быть запеченная индейка, курица или рыба с листовым салатом или свежими овощами. Это сбалансированный ужин, который позволит человеку быстрее заснуть, — подытожила диетолог.



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