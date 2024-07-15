Какие продукты помогают от дневной усталости

Дневная усталость является распространённым явлением. Бет Червони, диетолог из Кливлендской клиники в США, объясняет, какие продукты способствуют естественному увеличению энергии.

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На завтрак следует есть белок, полезные жиры и цельнозерновые продукты. Сбалансированное питание поможет вам пережить день.



По словам Бет Червони, некоторые продукты могут быть особенно эффективными в борьбе с усталостью из-за содержащихся в них сложных углеводов.

Эксперт особенно рекомендует употреблять:

цельнозерновые продукты: овсянку, коричневый рис и цельнозерновой хлеб;

фрукты: яблоки, чернику, бананы и груши;

овощи: сладкий картофель, спаржу, брокколи, кукурузу и листовую зелень, такую как капуста и шпинат;

бобовые: фасоль и чечевицу.

В качестве источников белка нужно есть постное мясо или рыбу, а также орехи, семена подсолнечника, чиа, тыквы, яйца, натуральный йогурт и бобовые.

Между тем следует избегать продуктов с простыми углеводами. По словам Червони, они вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови, что первоначально приводит к увеличению энергии, а затем к такому же быстрому её падению, что может привести к усталости.

К таким продуктам относятся обработанные зерновые продукты, такие как белый хлеб, макароны, сладости, печенье, торты и другая выпечка, сладкие каши, газировки, фруктовые соки, йогурт с добавлением фруктовых подсластителей.