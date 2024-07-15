Гастроэнтеролог рассказал о полезных свойствах хрена

В хрене содержится много витамина С, кальция, калия и кремния, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Специалист уточнила, что также в этом продукте много эфирных веществ с антибактериальными свойствами под названием фитонциды.

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"Кто-то удивится, но хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нем много витаминов группы В. Хрен содержит калий, кальций, натрий и кремний. В хрене достаточно эфирных веществ с антибактериальным действием — фитонцидов", — пояснила врач.



При этом получить суточную норму витамина С из хрена не удастся, так как для этого продукт необходимо употреблять в свежем виде, предупредила гастроэнтеролог. По словам Тимощенко, хрен давно применяется в народной медицине, в том числе для лечения ОРВИ и кашля.

"За счет стимуляции аппетита, умеренного желчегонного действия хрен может использоваться в качестве стимулятора работы желудочно-кишечного тракта, однако он противопоказан при обострении хронических заболеваний ЖКТ", — заключила специалист.



Эндокринолог Анжела Толмасова ранее предупредила, что продукты, содержащие одновременно углеводы и жиры, соль и сахар, разрушают сосуды и сердце. По ее словам, в первую очередь речь идет о переработанных мясных продуктах.