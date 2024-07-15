В жару под холодным душем можно стоять максимум 40 секунд, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. По его словам, ледяной душ в жару — не лучшая идея, несмотря на зной.

"Да, на небольшой промежуток времени ты охладишься, оживешь и ощутишь прилив сил и удовольствие. Но при постоянном подобном охлаждении нарушается терморегуляция организма", — отметил Умнов.



По словам эксперта, в холодной воде человек остывает, потоотделение замедляется и существует опасность перегрева.

"Кратковременно и нечасто — можно максимум на 30–40 секунд! После выхода из душа почувствуете прохладу", — сказал врач.



Ранее врач-эндокринолог и нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что во время жары организм испытывает большую нагрузку, из-за чего его клонит в сон. По ее словам, такая проблема может возникать из-за дефицита энергии.

До этого кардиолог Михаил Изотов призвал пить сок петрушки или эстрагона в жару. Это не только поможет в поддержании водного баланса, но и дополнительно обеспечит защиту сосудов. Также хорошим выбором станут кисловатые морсы и смузи из смородины, ирги и рябины.