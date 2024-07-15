Что надеть, чтобы легче переносить жару: ответил дерматолог

Дерматолог Наталия Жовтан в разговоре с NEWS.ru рассказала, что в летнюю жару лучше надевать одежду из легких и натуральных тканей. По ее словам, стоит отдать предпочтение льну или хлопку — они идеальны как для детского и мужского, так и женского гардероба. Эксперт предостерегла от облегающей одежды из синтетики, особенно темного цвета.

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"В летнюю жару лучше выбирать легкие светлые модели одежды из натуральной ткани, допустимо незначительное добавление вискозы, для сохранения формы брюк или платья. Лен, хлопок являются идеальным выбором как для детского и мужского, так и для женского гардероба", — объяснила Жовтан.



Эксперт также добавила, что фасон лучше выбирать свободный, поскольку он позволяет телу легче переносить перегревание. Однако она предупредила, что не стоит слишком открывать кожу под лучами солнца, чтобы не получить ожоги.

"Шорты хороши для коротких прогулок у воды, а вот в черте города прекрасной альтернативой будут льняные брюки светлых, песочных оттенков и рубашки. А вот обтягивающие майки для сильной половины человечества лучше и вовсе убрать из гардероба по всем выше перечисленным причинам. По тем же самым причинам смелым девушкам, любящим легинсы и обтягивающие топы, в жаркие дни стоит обратить внимание на комплекты из натуральных материалов", — заключила Жовтан.



Ранее специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина объяснила, что на работе во время жары, чтобы справиться с усталостью, нужно почаще делать перерывы. Она также рекомендовала умываться холодной водой и делать дыхательные упражнения.