Какой молочный помогает похудеть

Кефир помогает похудеть и укрепить здоровье. Чем именно полезен этот ферментированный напиток из молока, рассказывают «Известия» со ссылкой на и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирину Лялину.

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«За счет низкой калорийности и высокого содержания белка кефир может помочь контролировать аппетит и способствовать снижению веса. Содержит соединения, которые помогают бороться с патогенными бактериями в организме. Отлично помогает при молочнице», – приводит источник слова эксперта.



Также кефир способствует улучшению пищеварения и устранению запоров. Он укрепляет иммунитет и помогает сохранить здоровыми зубы, кости и кожу. Пить кефир можно каждый день. Неплохо употреблять этот продукт на ночь: в напитке содержится триптофан, который улучшает сон. При этом кефир способен вызвать аллергию у людей, чувствительных к молочным продуктам. Плохо переносить его могут люди с лактозной недостаточностью. Поэтому при появлении неприятных ощущений после употребления напитка лучше проконсультироваться с врачом. Хранить кефир можно не более трех дней – позже все полезные бактерии в нем погибнут.