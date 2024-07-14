Как бросить курить с помощью трубочки для коктейля

Эффективность этого метода в том, что она повторяет ритм дыхания, как и в процессе курения. Поэтому он не сравнится с популярным способом замены сигарет леденцами. Они задействуют область губ и язык, а бронхо-лёгочная система остаётся неактивной, объяснил специалист.

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Кроме этого, помочь бросить курить может дыхательная гимнастика. Её также можно совместить с трубочкой для коктейля. Только сперва обрежьте её до длины сигареты.

Обращаться к этому методу стоит, когда захочется подымить, отметил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

«Дышать нужно примерно столько же, сколько вы обычно тратили на курение. Ну и, конечно, будет полезным обратиться к специалистам», — сказал он News.ru.



Можно ли резко бросить курить

Считается, что отказ обязательно должен быть плавным. Но у медиков другое мнение.

Как рассказал «Секрету фирмы» врач-нарколог Даниил Петров, это миф, запущенный производителями сигарет. Бросать нужно резко и сразу, считает он.