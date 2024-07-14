Что нужно делать во время еды, чтобы похудеть

Чтобы похудеть стоит придерживаться осознанного питания. Об этом сообщила диетолог Сара Абдула из The Slimming Clinic. По ее словам, полное внимание к своей еде, чувствам, голоду и сигналам сытости может помочь в управлении весом.

«Не спешите, наслаждайтесь каждым кусочком и прислушивайтесь к сигналам голода и сытости вашего тела. Осознанное питание может помочь предотвратить переедание и способствовать выбору более здоровой пищи», — заявила диетолог газете Echo.



Она отметила, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что входит в рацион, стоит обратить внимание на то, как проходят трапезы.

Ранее кардиолог Лаура Картрайт сообщала, что для правильного похудения стоит выполнять аэробные упражнения в сочетании со сбалансированным питанием. По ее словам, для корректировки веса также полезны и силовые тренировки, пилатес и йога.