Перечислены напитки, которые лучше всего употреблять в жару

В жару вопрос о том, чем лучше утолить жажду, особенно актуален. Вот какие напитки для этого подойдут.

© Ferra.ru

Вода. Это наиболее эффективный способ избавиться от жажды. В ней нет сахара, калорий, искусственных добавок.

Лимонад. Тот, что продаётся в магазине, содержит много сахара и искусственных добавок. При чрезмерном потреблении это может плохо сказаться на здоровье. Здоровая альтернатива — это домашний лимонад, сделанный из воды, свежих лимонов, небольшого количества сахара.

Чай. В холодном виде он действительно утоляет жажду, освежает. Зелёный чай содержит антиоксиданты, полезные для здоровья, а мятный чай охлаждает.

Другие напитки. Это может быть кокосовая вода, смузи из свежих фруктов, спортивные напитки.

Лучше всего, конечно, в жару пить именно воду. Чтобы утолить жажду, рекомендуется выбирать напитки комнатной температуры либо слегка прохладные.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.