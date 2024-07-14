Какие продукты могут омолодить мозг

Врач-психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду назвал продукты, которые могут омолодить мозг.

В интервью CNBC, выдержки из которого приводит «Спорт-Экспресс», он, в частности, заявил, что куриные яйца, приправленные куркумой и чёрным перцем, положительно влияют на когнитивные функции мозга.

При этом специалист выделил три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты.

«Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые могут повредить клетки мозга, – пояснил специалист. – Витамины группы B помогают мозгу лучше функционировать, влияют на память, остроту мышления и внимание. А полиненасыщенные жирные кислоты способствуют росту новых клеток мозга».



В этой связи Найду рекомендует обязательно добавить в рацион питания вышеперечисленные вещества.

По его словам, все они содержатся в жирной рыбе, которую он советует есть два раза в неделю. Также нейробиолог призывает обратить внимание на семена чиа, кунжут, грецкие орехи и льняное масло.

«Важно помнить, что определённые вещества в составе продуктов помогают предотвратить возрастную потерю когнитивных функций мозга», – резюмировал нейробиолог.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог Андрей Данилов назвал продукт, который поможет продлить молодость.