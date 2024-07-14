Как избежать непроходимости пищевода при употреблении семян чиа

Семена чиа привели к непроходимости пищевода у мужчины, который съел их сухими. Об этом сообщает The Indian Express.

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39-летний мужчина, узнавший о пользе семян чиа, съел их столовую ложку и запил водой. Они разбухли в его пищеводе, заблокировав просвет органа. В больницу мужчина обратился с жалобами на трудности при глотании. Они не позволяли ему даже проглатывать слюну, что привело к сильной рвоте. Врачи с помощью эндоскопа протолкнули все семена в желудок по отдельности. Это заняло несколько часов.

Семена чиа могут удерживать влагу в 12 раз больше своего веса благодаря растворимой клетчатке во внешнем слое. Поэтому при добавлении воды они образуют гель, который часто используют в десертах.

Чтобы снизить риски, связанные с употреблением семян чиа, доктор Пранав Шринивасан рекомендовал The Indian Express предварительно замачивать семена чиа минимум на пять-десять минут. Семена можно добавлять в смузи, йогурт, овсянку или другие блюда, содержащие жидкость. Любые признаки дискомфорта или затруднения при глотании требуют обращения к врачу.

Ранее ученые рассказали о пользе семян чиа.