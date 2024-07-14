Самые частые ошибки при использовании солнцезащитного средства

Многие люди используют солнцезащитные средства неправильно. Какие ошибки снижают эффективность крема и молочка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, кандидата медицинских наук Алексея Проценко.

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«Некоторые уверены, что чем темнее кожа, тем лучше она защищена от солнца. Смуглые люди имеют в коже больше меланина и лучше переносят ударные дозы ультрафиолета, но это не значит, что им не нужна защита от солнца. Пренебрегать солнцезащитными кремами не стоит никому, просто надо научиться правильно подбирать их по своему типу кожи», – приводит источник его слова.



Он перечислил ошибки при использовании солнцезащитного крема: наносить средство, оказавшись на солнце, – лучше сделать это за 10 минут до выхода на улицу, не обновлять крем после купания – это обязательно делать после каждого погружения в воду, использовать средство с истекшим сроком годности, наносить крем только на плечи и спину – средством необходимо обработать все открытые участки тела.