Эксперт назвал неоспоримые плюсы от занятий в спортзале для мужчин

На приусадебном участке, генеральная уборка, игра с детьми, с семьей и многие другие аспекты жизни любого человека улучшает факт того, что он физически крепок, он комфортно чувствует себя в обычной жизни, рассказала NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, мужчины, тренируясь в фитнес-клубе, улучшают все функциональные способности: от опорно-двигательного аппарата и гормонального фона до главного органа — крепкого, здорового сердца.

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"Как у автомобиля — если хороший двигатель, пока он работает, то машина на ходу. Пока сердце здоровое, человек жив и бодр, чего не хватает сейчас, так как превалирует гиподинамия — мы сидим в машинах, офисах", — пояснила эксперт.



По ее словам, мужчина, однозначно, получает только плюсы, что доказано рядом исследований.

Ранее заслуженный мастер спорта России Дмитрий Яшанькин заявил, что на сегодняшний день 90% преуспевающих российских мужчин ходят в спортзал, чтобы быть здоровыми и получать энергию для своей семьи.

До этого депутаты Госдумы также ответили на критику Ольги Ковитиди. Так, член комитета ГД по физической культуре и спорту Рима Баталова поинтересовалась у Ковитиди, приятно ли ей смотреть на «мужчин с животищем».