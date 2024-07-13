Перечислены признаки скорых родов

Специалисты рассказали, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы понять, что женщина родит в течение ближайших 24-48 часов, сообщает издание «Горящая изба».

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Роды делятся на три этапа, первый из них состоит из латентной и активной фаз и происходит в течение 18-20 часов. Схватки, то есть сокращение матки, означают начало латентной фазы. В это время шейка матки размягчается и открывается примерно на пять сантиметров.

В активную фазу шейка матки открывается полностью, а ребенок начинает опускаться в малый таз. Этот период длится от четырех до шести часов, и женщина чувствует болезненные и частые схватки. Часто боль отдает в поясницу и низ живота, иногда к этому добавляется тошнота и судороги ног.

То, насколько боль сильная, зависит от многих факторов. Например, насколько малыш большой, как он расположен, а также от того, как женщина переносит боль.

Эксперты перечислили несколько способов, которые помогут уменьшить дискомфорт во время первого этапа родов.

Необходимо больше двигаться, попробовать покататься на фитболе, использовать дыхательные техники и, если есть возможность, принять теплый душ или ванну. Попросите партнера или акушерку сделать легкий массаж между схватками. Если хочется есть, допустим легкий перекус, однако не следует переедать.

Второй этап продолжается от шестидесяти минут до четырех-пяти часов, в это время ребенок продвигается по родовым путям и рождается.

Третий этап предполагает рождение плаценты с плодными оболочками и длится от пяти минут до часа.

Чтобы понять, что роды скоро начнутся, необходимо обратить внимание на следующие признаки:

Схватки. Они происходят раз в 10-15 минут и отличаются от тренировочных схваток тем, что не прекращаются, если присесть, походить или передохнуть.

Они происходят раз в 10-15 минут и отличаются от тренировочных схваток тем, что не прекращаются, если присесть, походить или передохнуть. Спазмы. Некоторые женщины испытывают тянущие ощущения внизу живота, сравнимые с болью во время месячных.

Некоторые женщины испытывают тянущие ощущения внизу живота, сравнимые с болью во время месячных. Давление в области таза. В связи с тем, что ребенок перед родами опускается в малый таз, он начинает давить на влагалище, мочевой пузырь, и женщина чувствует частые позывы в туалет.

В связи с тем, что ребенок перед родами опускается в малый таз, он начинает давить на влагалище, мочевой пузырь, и женщина чувствует частые позывы в туалет. Отхождение слизистой пробки. Бывает так, что будущие мамы замечают выделение вязких сгустков слизи из влагалища за несколько дней либо часов до родов. Это значит отхождение слизистой пробки, которая в течение беременности защищает ребенка от инфекций.

Существуют еще несколько менее очевидных признаков скорых родов – например, усталость, острая боль в области малого таза и промежности, тошнота и диарея.

Когда точно нужно ехать в роддом

Опытные гинекологи настоятельно рекомендуют ехать в роддом во время латентной фазы первого периода родов. Но особенно это важно при наличии следующих признаков: