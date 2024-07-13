Утром — для бодрости, вечером — для стройности. Врач рассказал, когда лучше всего есть клубнику
Гастроэнтеролог Логинов: утром клубника даст заряд энергии на начало дня. Эта ягода — одно из самых желанных лакомств летом. Она не только вкусная, но ещё и очень полезная. Например, в составе — витамины, цинк, железо, калий, фолиевая кислота. Имеет ли значение для здоровья, в какое время дня есть клубнику, рассказал к. м. н., врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов.
Когда есть клубнику
Клубника всегда уместна, но есть детали, из-за которых следует отдать ей предпочтение в определённое время:
- утром: станет источником заряда энергии и витаминов, в том числе С для крепкого иммунитета;
- вечером: в этих ягодах мало калорий плюс есть пищевые волокна, благоприятно влияющие на пищеварение.
При этом можно клубнику не всем и не в любых количествах.
Сколько можно съесть клубники
Человеку без противопоказаний к этой ягоде можно есть около 200–300 г каждый день. Но есть несколько важных нюансов:
- делайте это не на голодный желудок — стоит опасаться содержащейся в ягоде кислоты, которая может раздражать слизистую;
- в идеале есть её после еды — например, как десерт;
- старайтесь, чтобы она всегда была свежей — в такой больше витаминов и полезных веществ.