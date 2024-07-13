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Утром — для бодрости, вечером — для стройности. Врач рассказал, когда лучше всего есть клубнику

Гастроэнтеролог Логинов: утром клубника даст заряд энергии на начало дня. Эта ягода — одно из самых желанных лакомств летом. Она не только вкусная, но ещё и очень полезная. Например, в составе — витамины, цинк, железо, калий, фолиевая кислота. Имеет ли значение для здоровья, в какое время дня есть клубнику, рассказал к. м. н., врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов.

Врач рассказал, когда лучше всего есть клубнику
© РИА Новости

Когда есть клубнику

Клубника всегда уместна, но есть детали, из-за которых следует отдать ей предпочтение в определённое время:

  • утром: станет источником заряда энергии и витаминов, в том числе С для крепкого иммунитета;
  • вечером: в этих ягодах мало калорий плюс есть пищевые волокна, благоприятно влияющие на пищеварение.

При этом можно клубнику не всем и не в любых количествах.

Сколько можно съесть клубники

Человеку без противопоказаний к этой ягоде можно есть около 200–300 г каждый день. Но есть несколько важных нюансов:

  • делайте это не на голодный желудок — стоит опасаться содержащейся в ягоде кислоты, которая может раздражать слизистую;
  • в идеале есть её после еды — например, как десерт;
  • старайтесь, чтобы она всегда была свежей — в такой больше витаминов и полезных веществ.
ЗОЖ
Владимир Логинов