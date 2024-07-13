Стало известно, какие грибы могут снизить риск развития рака

Ученые Пенсильванского государственного университета установили, что употребление любых грибов может косвенно снизить риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Nutrition (AdvNutri).

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Исследователи пришли к такому выводу, проведя анализ 19 ранее опубликованных научных работ на тему пользы употребления грибов. Результаты показали, что у испытуемых, ежедневно потребляющих 18 граммов любых грибов, риск развития онкологических заболеваний был снижен на 45%.

Отмечается, что только в 11 исследованиях, включенных в научный обзор, ученые учитывали данные об особенностях образа жизни испытуемых (уровень физической активности, массу тела, рацион). Вполне вероятно, что таким выраженным противораковым эффектом обладали не сами грибы, а здоровый образ жизни в целом. Употребление грибов, в свою очередь, выступало одним из элементов системы правильного питания.

Согласно другому обзору, проведенному индийскими и бельгийскими учеными и опубликованному в журнале Pharmaceuticals, самыми полезными выступают пять видов грибов: шиитаке, индюшачий хвост (Траметес разноцветный), рейши (Трутовик лакированный), шампиньоны и майтаке.

По словам авторов, витамины и антиоксиданты, содержащиеся в этих грибах, могут блокировать действие свободных радикалов — молекул, которые повреждают ДНК и клетки. Таким свойством обладают витамины группы В, D, селен и ниацин, а также два соединения, называемых эрготионеин и лентинан.