Сила трех «О»: как правильно похудеть
Эксперты рассказали об эффективной методике похудения доктора Майера, сообщает издание Marieсlaire.
Основой этой программы является целостный подход к человеку, который означает внимание к работе кишечника и выработке гормонов, а также очищение организма от шлаков и токсинов.
Правило трех «О» предполагает следующие составляющие: это отдых, очищение и обучение.
Под отдыхом подразумевается отказ от жирной и тяжелой пищи. Перед началом похудения по этой методике пациенту необходимо пройти полное обследование, чтобы выявить возможные противопоказания.
Очищение - это вывод из организма вредных веществ с помощью разгрузочной диеты с солевыми растворами, травяными чаями и значительным количеством минеральной воды. Пациенту также могут назначить массаж.
Обучение как третий этап является самым длительным и сложным. Он предполагает формирование новых привычек для правильного питания в дальнейшем.
Методика Майера имеет ряд принципов:
- Нужно пить как можно больше воды, но не во время еды. Стакан воды необходимо выпивать за полчаса до приема пищи и в течение полутора часов после еды. В целом два литра воды следует растянуть на весь день.
- Отказ от перекусов. Стандартные завтрак, обед и ужин – достаточное число приемов пищи по методике Майера.
- Тщательное пережевывание пищи. Это один из основных принципов программы, согласно которому нужно совершить минимум 30 жевательных движений, прежде чем проглотить пищу. Именно это правило делает питание более осознанным.
- Перед сном нельзя употреблять еду с высоким содержанием клетчатки. Она полезна для организма, но только утром или днем. Добавьте фрукты в кашу на завтрак или овощи как гарнир на обед.
- Прием пищи должен быть неспешным и размеренным. Не стоит отвлекаться на сериал во время еды или сидеть в мессенджерах. Обращайте свое внимание на прием пищи и наслаждайтесь им до ощущения сытости.
- Если чувствуете усталость, дайте отдых своему пищеварению. Организм – сложная система, поэтому не нужно налегать на еду, если на вас навалилась физическая усталость. Сделайте перерыв и уже позднее переходите к приему пищи.
- Ешьте только тогда, когда вы голодны. Врач Майер являлся сторонником приемов пищи по желанию, а не по расписанию. Поэтому, прежде чем налегать на еду, спросите себя, действительно ли вы испытываете голод.