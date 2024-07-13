Сила трех «О»: как правильно похудеть

Эксперты рассказали об эффективной методике похудения доктора Майера, сообщает издание Marieсlaire.

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Основой этой программы является целостный подход к человеку, который означает внимание к работе кишечника и выработке гормонов, а также очищение организма от шлаков и токсинов.

Правило трех «О» предполагает следующие составляющие: это отдых, очищение и обучение.

Под отдыхом подразумевается отказ от жирной и тяжелой пищи. Перед началом похудения по этой методике пациенту необходимо пройти полное обследование, чтобы выявить возможные противопоказания.

Очищение - это вывод из организма вредных веществ с помощью разгрузочной диеты с солевыми растворами, травяными чаями и значительным количеством минеральной воды. Пациенту также могут назначить массаж.

Обучение как третий этап является самым длительным и сложным. Он предполагает формирование новых привычек для правильного питания в дальнейшем.

Методика Майера имеет ряд принципов: