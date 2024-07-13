Врач назвала три продукта, которые хуже сахара

Продукты, сочетающие углеводы и жиры, а также дополнительно содержащие соль и сахар, наносят фигуре наибольший вред.

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Об этом рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова в интервью "Газете.Ru", отметив, что худший выбор - это переработанные мясные продукты (бекон, сосиски, колбаса). Их лучше заменить на нежирные белки, фрукты, овощи, зелень, орехи и семена.

Помимо влияния обработанной пищи на фигуру, есть три причины убрать такую еду из рациона. Во-первых, она вредит сердцу и сосудам, провоцируя опасные недуги. Во-вторых, такая пища связана с давлением и повышенным холестерином. И третий момент: переработанные мясные продукты относят к канцерогенам. При регулярном употреблении той же копченой колбасы повышается риск развития онкологии.

Есть у специалистов опасения насчет присутствия в рационе белого хлеба, сладких газированных напитков, а также "быстрой еды".

Так, газировка ассоциируется с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом, хлеб - со скачками глюкозы, а, например, картошка фри - с дополнительными рисками для сердца.

Алкоголь, если пока человек не готов полностью от него отказаться, эндокринолог посоветовала заменить на безалкогольные или слабоалкогольные вина или пиво - чем меньше мы употребляем спиртного, тем лучше.

"Это снизит нагрузку на печень и поджелудочную железу", - добавила Анжела Толмасова.



Врач подчеркнула, что важно не полностью запретить себе вредную еду, а отдавать предпочтение более питательной и менее калорийной пище.

Ранее специалисты напомнили о пользе клетчатки в рационе - дефицит пищевых волокон провоцирует нарушения в работе кишечника. Если же ее хватает, и человек пьет достаточно чистой воды, то вероятность нарушения работы органа значительно снижается.