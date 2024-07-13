Пять самых популярных лекарственных растений, которые можно собрать в лесу

Леса России наполнены не только грибами и ягодами, но и полезными растениями, которые можно использовать как профилактические оздоравливающие средства. О самый популярных "Российской газете" рассказали в Рослесинфорге.

Для собственного употребления небольшое количество трав в лесу может заготовить для себя каждый, кто предпочитает природные средства химическим формам. Но всегда лучше посоветоваться с врачом, какие травы и в каком количестве стоит применять, учитывая состояние своего организма.

Подорожник

Мы вспоминаем о подорожнике, если поранились на природе. Он действительно может быть средством первой помощи, поскольку обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и кровоостанавливающим эффектом, потому что содержит дубильные вещества, полисахариды, витамины, в том числе витамин К. Но рану все-таки нужно обработать антисептиком, а лист подорожника хорошенько промыть, прежде чем прикладывать к поврежденным местам кожи, предупреждают специалисты Рослесинфорга.

Кора дуба

Довольно быстро действующее средство при проблемах с желудком и кишечником - кора дуба. В ней содержатся дубильные вещества, которые борются с патогенными микробами, и пектины, которые купируют гнилостные процессы в кишечнике. Поэтому отвар при недомоганиях в животе будет одним из возможных вариантов помощи себе.

Ромашка

Ромашковый чай нередко можно встретить на полках магазинов, но можно заготовить его и самостоятельно. Такой чай пьют для улучшения общего состояния при переутомлении, однако антисептические свойства ромашки можно использовать и для лечения горла - применять полоскания при ОРВИ и гриппе. Ромашка аптечная отличается от других своих разновидностей формой листьев - они дважды-трижды перисто-рассечённые.

Пустырник

Он встречается на опушках, у оврагов, у тропинок. Это известное средство от повышенного давления, которое продается в аптеках в виде настойки. Но для общего успокоения нервов, от бессонницы можно обойтись отваром из собственноручно собранных верхушек этого растения. Как узнать пустырник? В высоту он вырастает от 40 до 100 см, имеет прочный стебель, сизоватые листья и розово-фиолетовые цветы в виде венчиков.

Листья малины

Обнаружив в лесу заросли малины и собрав ароматные ягоды, не спешите сразу покидать малинник. Можно запастить листьями для приготовления отвара. Он хорош и просто как освежающий напиток, а при простуде густой настой поможет побороть жар, оздоровить верхние дыхательные пути. В листьях содержится витамин С, который нужен для поддержки иммунитета, а также полезные для сердца калий, магний и флавоноиды, помогающие мозгу бороться с возрастными изменениями.