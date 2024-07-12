Похудеете за месяц на восемь килограмм: диетолог рассказал о диете капибар

Диетолог Мухина: диета капибар может помочь похудеть за месяц на 5–8 кг . Такая диета предполагает, что человек питается в основном тыквой, яблоками, огурцами, зеленью и овсяными хлопьями. Так как всё это едят крупнейшие в мире грызуны — капибары, — диету стали называть диетой капибар. Она полезна для кратковременного очищения организма или во время религиозных постов.

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Польза диеты капибар

По словам диетолога Марият Мухиной, диета капибар будет полезна, если сидеть на ней два дня в неделю. Также она подойдёт на время поста — не более 40–50 дней, сказала специалист порталу Life.ru.

Вот чем ещё может быть полезна диета:

Уменьшается объём мочевой кислоты в крови (профилактика подагры);

Снижается нагрузка на почки и печень;

Происходит детоксикация (очищение) организма;

Можно похудеть на 5–8 кг за месяц.

Минусы диеты

Главный недостаток такой диеты — отсутствие животного белка, что может привести к разным проблемам:

Ослаблению мышц и снижению мышечной массы;

Общей слабости и ухудшению выносливости;

Нарушению обмена веществ и проблемам с пищеварением;

Снижению иммунитета и замедлению заживления тканей.

Диетолог напомнила, что взрослому человеку необходимо около 1 г белка на 1 кг веса тела, но не более 60 г чистого белка в день. Это эквивалентно примерно 300 г белкового продукта (мясо, рыба, птица, морепродукты, творог).

Есть и другая крайность — белковая диета. Это режим питания, при котором рацион человека преимущественно состоит из продуктов с высоким содержанием белка. Что с ним не так — узнайте здесь.