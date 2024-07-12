Врач оценила допустимость алкоголя для пытающихся похудеть

Для поддержания здоровья и хорошей фигуры необходимо отказаться от переработанных мясных продуктов, белого хлеба, фастфуда, сладкой газировки и алкогольных напитков, рассказала эндокринолог Анжела Толмасова. Допустимость крепких напитков для тех, кто пытается похудеть, врач оценила в комментарии для «Газеты.Ru».

Доктор предупредила, что алкоголь ведет к набору лишнего веса, вредит фигуре и здоровью. Она объяснила, что алкогольные напитки содержат только калории без питательных веществ. К тому же злоупотребление крепкими напитками увеличивает риск развития заболеваний печени и сердца, а также инсультов и гипертонии.

«Можно попробовать заменить его на безалкогольные или слабоалкогольные вина или пиво. Это снизит нагрузку на печень и поджелудочную железу. И кроме того, будет менее калорийно», — сказала врач.



Ранее онколог Анастасия Марьенко назвала виды рака, которые появляются из-за алкоголя. По ее словам, в первую очередь под удар попадают органы пищеварения и печень.