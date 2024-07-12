Врач напомнил о пользе занятий в спортзале

Важно заниматься спортом, так как благодаря ему вырабатывается дофамин, то есть гормон счастья, рассказал в беседе с «360» врач ЛФК и спортивной медицины Андрей Панов. По его словам, занятия в спортивном зале особенно полезны людям с малоподвижным образом жизни.

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Если человек целыми днями сидит в офисе, постоянно стрессует, нервничает, безусловно это скажется и на иммунитете, на его психоэмоциональном статусе. Занятия в зале снижают уровень адреналина и кортизола, которые являются негативными гормонами, и увеличивают уровень дофамина, — объяснил медик.



Врач отметил, что спорт важен для подержания опорно-двигательной системы. Также с физическими нагрузками связано улучшение внешнего дыхания. Из-за того, что человек находится в загазованном городе или сидит в душном офисе, у него могут ухудшаться функции легких, а физические нагрузки, наоборот, улучшают их.

Кровь насыщается кислородом, мышцы органов насыщаются кислородом — это приводит к улучшению общего самочувствия общего функционального состояния, — добавил Панов.



Кроме того, в спортзал ходят не для того, чтобы стать качком, а чтобы улучшить кровообращение, питание связок, хрящей и соединительной ткани, заключил медик.

Ранее депутаты Государственной думы ответили на критику члена Совфеда Ольги Ковитиди в адрес мужчин, занимающихся в спортивном зале. Сенатор заявила, что они вместо того чтобы быть кормильцами и приносить деньги в семью, «смотрят на красоту своего тела». Член комитета ГД по физической культуре и спорту Рима Баталова поинтересовалась у Ковитиди, приятно ли ей смотреть на «мужчин с животищем».