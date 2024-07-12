Ортопед сообщил о пользе квадробики

Ортопед раскрыл пользу квадробики
Квадробика полезна тем, что помогает развивать мобильность позвоночника, рассказал LIFE.ru ортопед, травматолог Павел Семиченков. По его словам, также благодаря этому увлечению дети тренируют мышцы, улучшают координацию, выносливость и гибкость.
"Дети бегают на четырех конечностях, при этом голова зачастую находится ниже уровня таза. В этом перемещении прыжками или рысью участвуют активно и руки, и ноги. Для выполнения таких движений требуется значительная физическая подготовка. Попробуйте хотя бы минуту походить на четвереньках, и вы увидите, как быстро устает тело", — объяснил медик.
Ортопед отметил, что нагрузка идет не только на руки и ноги, но и на позвоночник. Поэтому для этого хобби важна подвижность поясничного отдела. Также квадробика улучшает общее состояние организма и стимулирует работу сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, это увлечение развивает у детей акробатические навыки, добавил Семиченков.
Ранее педиатр Константин Казначеев заявил, что увлечение квадробикой травмоопасно. По его словам, человеку несвойственно хождение на четырех конечностях. Педиатр отметил, что у людей руки и ноги не той длины, как у животных, поэтому двигаются квадроберы в неестественной позе.