Ортопед сообщил о пользе квадробики

Квадробика полезна тем, что помогает развивать мобильность позвоночника, рассказал LIFE.ru ортопед, травматолог Павел Семиченков. По его словам, также благодаря этому увлечению дети тренируют мышцы, улучшают координацию, выносливость и гибкость.

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"Дети бегают на четырех конечностях, при этом голова зачастую находится ниже уровня таза. В этом перемещении прыжками или рысью участвуют активно и руки, и ноги. Для выполнения таких движений требуется значительная физическая подготовка. Попробуйте хотя бы минуту походить на четвереньках, и вы увидите, как быстро устает тело", — объяснил медик.



Ортопед отметил, что нагрузка идет не только на руки и ноги, но и на позвоночник. Поэтому для этого хобби важна подвижность поясничного отдела. Также квадробика улучшает общее состояние организма и стимулирует работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, это увлечение развивает у детей акробатические навыки, добавил Семиченков.

Ранее педиатр Константин Казначеев заявил, что увлечение квадробикой травмоопасно. По его словам, человеку несвойственно хождение на четырех конечностях. Педиатр отметил, что у людей руки и ноги не той длины, как у животных, поэтому двигаются квадроберы в неестественной позе.